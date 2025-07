Pizza in Piazza a Monfalcone: saldi e musica dal vivo

Il calendario estivo di Monfalcone si arricchisce di eventi volti a promuovere la cultura locale e il commercio. Tra le iniziative più attese, “Pizza in Piazza – La notte dei saldi prende gusto” si svolgerà il 4 e 5 luglio, inaugurando così la rassegna Monfalcone Estate 2025.

Durante queste due serate, i negozi del centro rimarranno aperti fino alle 22:30, permettendo ai visitatori di approfittare di sconti esclusivi. In Piazza della Repubblica, si allestirà un grande ristorante all’aperto con quattro postazioni di produttori locali, pronti a deliziare il pubblico con specialità culinarie cotte in forni a legna. Arricchirà l’atmosfera della manifestazione la musica dal vivo: venerdì si esibirà Nadyne Rush, omaggiando Aretha Franklin, mentre sabato toccherà alla MIST Party Band, con le canzoni più famose degli anni ’90 e 2000. Le esibizioni musicali si protrarranno fino alle 23:00, creando un’atmosfera coinvolgente per lo shopping serale.

L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale, con il sindaco Luca Fasan che evidenzia il valore strategico dell’evento per il commercio locale. L’assessore al commercio Luca Zorzenon aggiunge che “Pizza in Piazza” rappresenta una preziosa opportunità per animare Monfalcone e stimolare l’afflusso di visitatori dai comuni limitrofi.

Il presidente di Vivacentro, Massimiliano Manente, esprime apprezzamento per la continuità degli eventi estivi che stimolano l’economia locale. L’obiettivo è di attrarre un pubblico variegato, offrendo un’esperienza di shopping serale unita a momenti di socialità. Le serate del 4 e 5 luglio sono solo l’inizio di un programma estivo ricco di attività tra musica, cinema e spettacoli dal vivo.