Pizza in friggitrice ad aria perfetta! (Ricetta e Consigli passo passo)

La Pizza in friggitrice ad aria è una nuova preparazione semplice e molto pratica: qualunque Pizza , si può cuocere nella friggitrice ad aria, ci impiega pochissimi minuti, senza preriscaldare e il risultato è favoloso! Grazie a questa Ricetta corredata da tutti i Consigli illustrati con foto passo passo otterrete una Pizza in friggitrice ad aria perfetta: soffice ma allo stesso tempo croccante sul fondo, profumatissima e super gustosa! Che assomiglia molto alla Pizza in teglia ma si realizza nella metà del tempo!

Per la preparazione velocissima ho scelto impasto classico leggero e digeribile con poco lievito che potete aumentare se avete fretta; benissimo anche l’Impasto senza glutine o oppure quello integrale.



Importante tenere presente quando si vuole preparare una pizza nella friggitrice ad aria, avete due scelte: utilizzare una teglia che entra nella vostra friggitrice ad aria (come nel mio caso) dove condire e cuocere; oppure cuocere direttamente nel cestello o vassoio nella friggitrice rivestito di carta da forno; nel procedimento trovate tutte le indicazioni!



Naturalmente potete condire a piacere, in questo caso ho scelto la classica margherita : pomodoro, mozzarella e basilico; ma voi potete farla bianca, magari con aggiunta di Zucchine, Funghi, Melanzane ; oppure benissimo qualunque gusto! Credetemi, in ogni caso, seguendo tutte le istruzioni, sarà un clamoroso successo!



La Pizza friggitrice ad aria è l’alternativa perfetta ad Hamburger e Cheeseburger da proporre il sabato sera ma anche durante la settimana come salva cena quotidiano in famiglia! anche i bambini l’apprezzeranno! fatemi sapere se non è geniale!

Scopri anche:

Ricetta Pizza in friggitrice ad aria

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità per 2 teglie da 18 cm oppure un cestello o vassoio friggitrice ad aria XL

Per l’impasto : 150 gr di farina’0

100 gr di farina manitoba

200 gr di acqua

3 gr di lievito di birra fresco o 1,5 gr di lievito di birra secco (se avete fretta potete aumentare a 8 gr di lievito fresco o 4 gr di lievito secco)

1 cucchiaino di olio extravergine

7 gr di sale

1/2 cucchiaino scarso di zucchero Per il condimento : 150 gr di pomodori pelati

150 – 200 gr di mozzarella

olio extravergine

sale

basilico fresco







Procedimento