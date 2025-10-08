12.8 C
Pizza e Vino: L'Abbinamento Perfetto della Tradizione Italiana

Pizza e Vino: L’Abbinamento Perfetto della Tradizione Italiana

Mercoledì 15 ottobre alle 19:00, Antonella Amodio presenterà il suo libro “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti” presso il ristorante “Rescigno Cucina Partenopea” in via Foria 38 a Napoli. Con la prefazione di Luciano Pignataro, che modererà l’incontro, l’autrice guiderà i partecipanti in un viaggio tra pizze d’autore e vini italiani di qualità.

Dopo il grande successo del primo volume, con oltre 200 presentazioni e più di 100 articoli dedicati, il progetto editoriale esplora l’armonia tra pizza e vino. Il libro presenta oltre 100 pizzerie selezionate in tutta Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia, e include una sezione internazionale con più di 20 paesi, evidenziando la biodiversità dei territori e la maestria dei pizzaioli.

Ogni pizza è accompagnata da un vino italiano, scelto per rispettare le radici dell’autore e il ricco patrimonio vinicolo nazionale. Questo volume è dedicato a chi desidera approfondire la cultura del vino abbinato alla pizza, creando un’accoppiata ideale che esalta i sapori di entrambi.

L’evento è a ingresso libero e si concluderà con un piccolo aperitivo. “Rescigno Cucina Partenopea” è l’ultima creazione della famiglia Rescigno, che da oltre un secolo si dedica alla tradizione culinaria partenopea. Antonio Rescigno e Maria hanno costruito un’attività fondata su sacrifici e passione, portando avanti un sogno che si riflette nel ristorante attuale, un luogo che rappresenta la fusione tra cultura locale e calore familiare.

Fondata all’inizio del ‘900 a Napoli, l’azienda Rescigno è specializzata nella produzione di pane e prodotti da forno freschi. Oltre al panificio storico, la famiglia ha aperto diverse attività, tutte caratterizzate da qualità e affidabilità.

