Pizza bianca con pomodorini: la ricetta

Prepariamo una buona pizza bianca con pomodorini, con un condimento semplice e leggero.

Avete mai provato la pizza bianca con pomodorini? Probabilmente in pizzeria si, ma farla in casa è tutta un’altra cosa. Preparare questa ricetta è molto semplice, bisogna solo avere maestria nel creare l’impasto. Ancora più buona di quella che potete acquistare, questa pizza homemade vi sorprenderà ogni volta. La base di partenza è un impasto morbido che, nella cottura assume un bordo croccante e invitante. Il condimento non prevede la salsa, perché si tratta di una pizza bianca, leggera e squisita. Tutto ciò che dobbiamo usare sono mozzarella, pomodorini datterini, olio, basilico e origano. Se vi è già venuta l’acquolina in bocca, mettiamoci all’opera!

Pizza bianca con pomodorini

Preparazione della ricetta per la pizza bianca con pomodorini

Per creare l’impasto, potete procedere a mano o usando una planetaria. Ad ogni modo, setacciate la farina e versatela in una ciotola capiente. Aggiungete il lievito; poco alla volta, versate l’acqua a filo, facendola assorbire bene prima di passare all’aggiunta successiva, impastando con le mani. Unite il sale e continuate a impastare energicamente per 10-15 minuti, fino ad esaurire l’acqua. Dovete ottenere un impasto incordato, quindi potete aggiungere anche l’olio a filo. Impastate qualche altro minuto e formate un panetto liscio e sodo. Dividetelo in due parti e formate due palline; mettetele su un piano da lavoro, coprite con un canovaccio e lasciatele lievitare per almeno 2 ore. Quando l’impasto ha raddoppiato il suo volume, prendete due teglie e infarinate l’interno. Stendete l’impasto per ottenere due dischi abbastanza sottili e date forma alla base delle vostre pizze. Le basi devono rispettare le dimensioni delle teglie, perché dovete stenderle in esse. Versate l’olio a filo su entrambi gli impasti. Tagliate a cubetti la mozzarella e distribuiteli sulle basi. A metà o a spicchi, tagliate anche i pomodorini e aggiungeteli alla mozzarella. Condite con origano e basilico fresco. Fate cuocere le pizze in forno a 180°C per 10 minuti al massimo.

Conservazione

La pizza bianca con pomodorini è buonissima perché fatta in casa e con prodotti genuini; potete servirla ai vostri ospiti e gustarla in compagnia. Potete conservarla per 1 giorno al massimo.

