12.5 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Attualità

Pizza al caffè nel Brunei

Da stranotizie
Pizza al caffè nel Brunei

A Milano, l’Asia conferma la sua posizione di centro della sperimentazione gastronomica con la nuova proposta di Pizza Hut, la Kopi-zza, una pizza al caffè lanciata in esclusiva per il Brunei. Il nome Kopi-zza deriva dalla parola malese “Kopi”, che significa caffè, lingua ufficiale del Paese.

La Kopi-zza presenta la classica base ricca di formaggio che ha reso Pizza Hut famosa, con note aromatiche di caffè. Questo netto contrasto ha fatto breccia nel cuore dei consumatori. Inizialmente, la Kopi-zza era stata pensata come un’edizione limitata per sole due settimane, ma dato il successo dell’iniziativa, l’azienda ha deciso di prolungare la disponibilità.

Per ora, la pizza al caffè rimarrà un’esclusiva del Brunei. Tuttavia, alcuni clienti sperano che il prodotto possa raggiungere un giorno anche l’Occidente. La Kopi-zza ha già ottenuto un grande successo nel mercato del Brunei e potrebbe essere interessante vedere come verrà accolta in altri paesi.

Articolo precedente
Every Breath You Take: il classico dei The Police
Articolo successivo
Capsule Nespresso Kimbo Intenso 100pz
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.