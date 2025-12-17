Pizza al caffè nel Brunei

A Milano, l’Asia conferma la sua posizione di centro della sperimentazione gastronomica con la nuova proposta di Pizza Hut, la Kopi-zza, una pizza al caffè lanciata in esclusiva per il Brunei. Il nome Kopi-zza deriva dalla parola malese “Kopi”, che significa caffè, lingua ufficiale del Paese.

La Kopi-zza presenta la classica base ricca di formaggio che ha reso Pizza Hut famosa, con note aromatiche di caffè. Questo netto contrasto ha fatto breccia nel cuore dei consumatori. Inizialmente, la Kopi-zza era stata pensata come un’edizione limitata per sole due settimane, ma dato il successo dell’iniziativa, l’azienda ha deciso di prolungare la disponibilità.

Per ora, la pizza al caffè rimarrà un’esclusiva del Brunei. Tuttavia, alcuni clienti sperano che il prodotto possa raggiungere un giorno anche l’Occidente. La Kopi-zza ha già ottenuto un grande successo nel mercato del Brunei e potrebbe essere interessante vedere come verrà accolta in altri paesi.