Pixel Fold, lo smartphone pieghevole di Google costerà 1800 dollari

In occasione della conferenza Google I/O il colosso ha presentato ufficialmente Pixel Fold, il primissimo modello della linea di smartphone Google che si piega su se stesso e si apre per svelare un maxi schermo interno. Confermato al momento solo per USA UK e Germania, arriverà nelle mani dei consumatori a giugno al costo di 1.799 dollari: è destinato a combattere testa a testa con il Galaxy Z Fold 4, che verrà lanciato più o meno nella stessa finestra dalla leader indiscussa del settore foldable, Samsung. Google ha mostrato una cerniera che una volta aperta rende la piega praticamente invisibile, un vero passo avanti rispetto a tutto quello che abbiamo visto finora.

Pixel Fold, chiuso, ha uno schermo da 5,8 pollici. Quando si apre, diventa un tablet da 7,6 pollici. Entrambi gli schermi sono degli OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Inoltre, lo schermi pieghevole è coperto da un sottile strato di vetro, per renderlo più resistente. La risoluzione del display interno è 1080 x 2092 pixel, con un picco di 1550 nit di luminosità. Quello interno + da 2208 x 1840 pixel con 1450 nit. Il processore è il Tensor 2 di Google, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma anche del Pixel Tablet annunciato oggi. La RAM è da 12GB, e sarà disponibile in due tagli di storage, 256 e 512GB. Google promette più di 24 ore di durata della batteria con uso sostenuto, e Pixel Fold è compatibile con la ricarica rapida a 30W o wireless tramite Qi. La fotocamera principale, infine, è una 48 megapixel, accompagnata dallo zoom 5x ottico e un’ultragrandangolare da 10.8 megapixel.