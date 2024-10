Pixel 9a: svelato il nuovo design del prossimo smartphone economico di Google

Lo scorso agosto, Google ha lanciato la sua nuova gamma di smartphone premium, composta da quattro modelli: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Ora l’attenzione si sposta sul Pixel 9a, il prossimo smartphone di fascia media. Recentemente, il sito Android Headlines, in collaborazione con il leaker OnLeaks, ha condiviso render 3D di questo modello, svelando alcune delle sue caratteristiche tecniche e novità di design.

Una modifica significativa nel design del Pixel 9a riguarda il modulo fotografico. Google ha deciso di abbandonare la tradizionale barra orizzontale presente nei modelli precedenti, optando per un modulo più semplice con due obiettivi: un grandangolo e un ultragrandangolo. Questo nuovo design, piatto e senza sporgenze, consente di appoggiare facilmente lo smartphone sul retro, aumentando la stabilità.

Nonostante il posizionamento di fascia media, il Pixel 9a mantiene alcune caratteristiche stilistiche dei modelli di alta gamma. I bordi piatti sono una delle peculiarità che avvicinano esteticamente il Pixel 9a ai suoi “fratelli” premium. Secondo le informazioni di Android Headlines, il Pixel 9a dovrebbe integrare il chip Tensor G4, lo stesso utilizzato nei modelli di fascia alta, il che suggerisce prestazioni elevate per questo dispositivo.

In termini di specifiche tecniche, il Pixel 9a avrà uno schermo da 6,1 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, rendendolo altamente competitivo nel mercato degli smartphone di fascia media. Queste caratteristiche potrebbero attrarre utenti in cerca di un dispositivo performante senza dover investire in un modello premium.

Per quanto riguarda la data di presentazione ufficiale del Pixel 9a, se Google seguirà il suo tradizionale calendario di rilascio, il nuovo smartphone potrebbe essere svelato durante la conferenza Google I/O, che si svolge solitamente nel mese di maggio. L’attesa per il Pixel 9a è quindi alta, e gli appassionati di tecnologia sono curiosi di scoprire come verrà posizionato nel segmento di fascia media, confrontato con gli attuali modelli premium della casa di Mountain View.