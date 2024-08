Pixel 9 Pro XL contro Samsung Galaxy S24 Ultra, chi se la cava meglio? Il test video

Il canale YouTube In Depth Tech Reviews ha messo a confronto il nuovo Google Pixel 9 Pro XL di Google con il Samsung Galaxy S24 Ultra e l’iPhone Pro Max in scenari di vita reale e quotidiani per capire quale dei tre smartphone se la cava meglio.

Come si può vedere nel video presente in apertura, il test è stato effettuato impostando gli smartphone allo stesso modo: i display sono stati impostati alla massima frequenza di aggiornamento, è stata effettuata una riunione di Microsoft Teams, quindi abilitata la condivisione dello schermo, riprodotto un video YouTube a 2160p in modalità picture-in-picture, utilizzato Google Maps con navigazione fino al Dubai Mall, il tutto mentre giocavano ad Asphalt 9.

Il verdetto è stato chiaro, il Pixel 9 Pro XL è riuscito a battere di gran lunga l’S24 Ultra, che si è surriscaldato troppo e bloccato. Evidentemente quindi, il potente processore Tensor G4 che il colosso dei motori di ricerca ha integrato fa bene il suo lavoro mentre il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dell’S24 Ultra mostra un pò di affaticamento.

Ricordiamo che Apple presenterà i nuovi iPhone 16 il prossimo 9 Settembre 2024, in occasione del keynote autunnale già annunciato da qualche giorno. Cosa ne pensate del video? Fatecelo sapere tramite i commenti.