Prime indiscrezioni su Google Pixel 7, la prossima generazione di smartphone della casa di Mountain View che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. OnLeaks, account indipendente di insider del settore che spesso anticipa il design dei device in uscita, ha pubblicato diverse foto che mostrano i primi render del telefono: scopriamo quindi che Pixel 7 sarà piuttosto simile alla precedente generazione, almeno dal punto di vista del design. Quello “anticipato” è il modello base di Pixel 7 e non il pro, ma possiamo già notare che i bordi del telefono cambieranno colore rispetto al nero del Pixel 6 e saranno più arrotondati. Il dispositivo dovrebbe misurare 155.6mm x 73.1mm x 8.7mm, con la fotocamera che sporgerà di 11.44mm rispetto al corpo principale. Secondo quanto riportato, Pixel 7 e Pixel 7 Pro utilizzeranno un chip Tensor di seconda generazione e un nuovo modem di Samsung. OnLeaks rivela anche che il telefono sarà disponibile negli stessi colori del precedente: Sorta Seafoam, Kinda Coral, Stormy Black. In più, sarà aggiunta la variante Cloud White.