Descrizione prodotto

PIUMINO CON PIUME D’OCA DIMENSIONI

Disponibile da :

1 piazza (155x200cm);1,5 piazze (200x200cm);2 piazze (250x200cm). PRODOTTO IN EUROPA

E’ realizzato in Europa ed è venduto in una pratica sacca salva spazio, che permette di conservarlo al meglio.

MATERIALI

100% Piuma d’oca naturale di qualità prima scelta anallergica ed antibatterica, di cui 50% piumino e 50% piumette.

Tessuto 100% cotone.

PUNTI DI CALORE

Questo piumone ha 4 punti di calore su 5 ed è ideale per la stagione autunno/invernale.

MATERIALI: 100% Piuma d’oca naturale di qualità prima scelta anallergica ed antibatterica, di cui 50% piumino e 50% piumette. Tessuto 100% cotone. imbottitura in Piumino d’oca anallergico testato secondo gli STANDARD OEKO-TEX.

PUNTI DI CALORE e GRAMMATURA: Questo piumone ha 4 punti di calore su 5 ed è ideale per la stagione autunno/invernale. PIUMONE con imbottitura da 360 gsm.

PRODOTTO IN EUROPA. Questo piumino invernale Daunex è realizzato in Europa ed è venduto in una pratica sacca salva spazio, che permette di conservarlo al meglio.

MANUTENZIONE: Lavabile in lavatrice, con programma capi delicati a max. 30° Grazie alla fodera resistente e alla trapuntatura a cassettoni non perdere assolutamente piuma e la mantiene uniformemente distribuita su tutta la sua superficie.

119,90 €