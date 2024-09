Piumini Swiffer Duster: 48 Piumini Ecologici per una Pulizia Facile e Profonda in Ogni Angolo della Casa

40,01€ - 31,93€

(as of Sep 24, 2024 01:40:13 UTC – Details )

Prezzo:





Ami il tuo animale domestico ma non sopporti i peli sparsi ovunque? I ricambi per il piumino Swiffer Duster, ideali per gli animali domestici, catturano e intrappolano polvere, peli e allergeni grazie alle migliaia di fibre morbide e leggermente rivestite che lasciando un gradevole profumo di agrumi. I piumini Swiffer Duster possiedono delle fibre esclusive che si adattano per penetrare negli angoli e nelle fessure, permettendoti così di sbarazzarti di polvere e peli praticamente su qualsiasi superficie, senza spargerli per tutta la casa. Sono particolarmente adatti visto che la maggior parte di essi ne perde di continuo, o per chi soffre di allergia alla polvere. Raggiunge perfino gli spazi più difficili come quelli di termosifoni, tapparelle, cruscotti delle auto o apparecchi elettronici. Funzionano talmente bene che spolverare potrebbe cominciare a piacerti. Usa i piumini cattura polvere di ricambio Swiffer con il manico Swiffer Duster (venduto separatamente).

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 25 x 22 x 20 cm; 770 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CMQFPW8R

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8700216005081

CONFEZIONE: 48 ricambi piumino (manico del piumino venduto separatamente)

EFFICACIA: il piumino cattura polvere Swiffer Duster cattura e blocca 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale

PULIZIA RAPIDA CON OTTIMI RISULTATI: La pulizia che desideri nel tempo che hai a disposizione efficace per la maggior parte delle superfici; Non lascia alcun residuo

CONSIGLI D’USO: inserire nell’apposito manico il piuminetto, passare per pulire e raccogliere la polvere, dopo l’uso rimuovere il piuminetto e smaltirlo adeguatamente

PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE: il piuminetto Swiffer riesce ad arrivare nei punti più difficili da raggiungere come piccoli spazi tra gli scaffali o tra i termosifoni

TECNOLOGIA TRAP + LOCK: Scuoti il piuminetto Swiffer prima di posizionarlo sul manico ergonomico per attivare la tecnologia Trap + Lock on le migliaia di fibre morbide e flessibili