Più titoli sicuri in euro: la sfida di Lagarde per l’Europa

Recentemente, l’attenzione si è concentrata sulla necessità di una maggiore liquidità e disponibilità di strumenti finanziari in Europa. Questo tema è cruciale per il futuro economico del continente, specialmente alla luce delle sfide attuali.

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha evidenziato l’importanza di espandere l’offerta di titoli sicuri e di alta qualità in euro. Durante un intervento al Parlamento Europeo, ha sottolineato che per stimolare la produttività e sostenere le transizioni economiche e ambientali, è necessario migliorare la liquidità dei mercati dei capitali. Lagarde ha citato i bond europei emessi nel contesto del Next Generation EU come esempi di strumenti di alta qualità, ma ha avvertito che la loro quantità è insufficiente per competere con il mercato statunitense. Per affrontare questa sfida, è essenziale una decisione politica da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, affinché si crei un ambiente più competitivo e attraente per gli investimenti esteri. L’obiettivo finale è rafforzare la stabilità finanziaria europea e sostenere la crescita, attraverso una diversificazione e un ampliamento dell’offerta di titoli sicuri in euro.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: arenadigitale.it