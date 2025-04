“Più speranze che timori dalla missione Meloni a Trump”, cosa dice il New York Times

La visita di Giorgia Meloni a Washington segna un evento significativo, in quanto rappresenta l’ultimo di una serie di incontri tra leader europei e Donald Trump, volti a migliorare le relazioni con l’ex presidente americano. Secondo il New York Times, la missione della premier italiana suscita “più speranze che timori” grazie alla sua “posizione unica” nel continente europeo. Meloni, con il suo background di destra, è stata percepita come un potenziale alleato di Trump, avendo ricevuto un invito all’innaugurazione di Trump, cosa non accaduta per altri leader europei.

Il quotidiano americano sottolinea che esistono speculazioni sulla possibilità che Meloni possa perseguire un approccio “Italy-first”, cercando di stabilire accordi favorevoli per l’Italia, a discapito dell’unità europea. Tuttavia, il New York Times riporta il parere di diversi diplomatici e funzionari che respingono tali preoccupazioni, evidenziando che Meloni si è affermata come un attore collaborativo sulla scena europea negli ultimi mesi.

Per i sostenitori di Meloni, questa visita rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami con gli Stati Uniti, mentre per i critici potrebbe rappresentare un banco di prova per valutare se la sua affinità con Trump possa tradursi in vantaggi per l’Italia e l’Europa. In sintesi, la visita di Meloni alla Casa Bianca rappresenta un momento cruciale che potrebbe influenzare le future dinamiche politiche sia nazionali che europee.