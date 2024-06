Più potenza al tuo Pc con l’alimentatore NZXT! Scegli tra questi 2 modelli in OFFERTA!

L’alimentatore per Pc gaming NZXT è la soluzione ideale per quanti giocano in modo intensivo o lavorano in maniera indefessa e hanno bisogno di stabilità di corrente del proprio dispositivo, senza dispersione e con la possibilità che il tutto funzioni senza rumore. Ecco 2 opzioni di alimentatori in offerta.

NZXT C750 PSU

Con oltre il 90% di efficienza a 50% del carico, riduce il consumo energetico mensile aumentando allo stesso tempo la durata del PC. Assorbe giusto la potenza richiesta dal sistema. È in grado di supportare schede grafiche ad alte prestazioni, tra cui la serie NVIDIA GeForce RTX 40 e la serie AMD Radeon RX 6000. Realizzato unicamente con condensatori giapponesi tarati per 105 °C per raggiungere massimi standard di prestazioni, affidabilità e durata.

NZXT C850 PSU

Con un carico del 50% e una tensione di ingresso elevata, l’efficienza di conversione dell’energia è superiore del 2% rispetto allo standard 80plus Gold. Utilizzate solo i cavi necessari per mantenere il sistema pulito e organizzato. Il cavo con guaina nera e la finitura nera opaca si adattano perfettamente allo stile di qualsiasi PC. Compatibile con la maggior parte dei case ATX e supporta le più recenti GPU NVIDIA e AMD fino alla serie 30 e AMD 6000.

