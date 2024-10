Più lontano andiamo, meglio è

Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha espresso l’importanza di vincere come coalizione alle prossime elezioni regionali in Liguria. Durante un’intervista a Genova, ha sottolineato che, per garantire il progresso e il buon governo del centrodestra, è fondamentale superare le sfide politiche attuali. Salvini ha avvertito che se la coalizione non dovesse vincere, ci sarebbe il rischio di fermare i progetti in corso, citando specificamente la questione della Gronda per Genova e la Liguria, un’opera che alcuni all’interno della coalizione di sinistra vorrebbero rivedere.

Salvini ha ribadito che la continuità nelle politiche di sviluppo è cruciale, e ha espresso fiducia nei confronti del risultato della Lega, in particolare grazie alla candidatura di Edoardo Rixi, una figura chiave nel rinascimento ligure e nel “Modello Genova”. Secondo Salvini, il contributo e l’expertise di Rixi possono giocare un ruolo determina nel garantire il successo della Lega nella regione, contribuendo a consolidare il lavoro già svolto dai rappresentanti del centrodestra.

In questo contesto, è chiaro che la Lega intende presentarsi come un partito forte e unito, in grado di portare avanti i progetti necessari per lo sviluppo di Genova e della Liguria. La focalizzazione su opere infrastrutturali e il buon governo sono temi ricorrenti nel discorso di Salvini, il quale evidenzia che la vittoria alle regionali non è solo una questione di potere, ma rappresenta una necessità per garantire il progresso economico e sociale della regione.

La sfida principale, secondo Salvini, è mantenere l’unità all’interno della coalizione e affrontare le varie pressioni politiche che potrebbero ostacolare i progetti in corso. In sintesi, la Lega mira a confermare la propria leadership in Liguria, sostenendo i valori di continuità e sviluppo, e evitando che la concorrente sinistra possa interrompere il lavoro già avviato. La posizione di Rixi come candidato rappresenta una speranza ulteriore per il centrodestra, creando ottimismo per il futuro e l’implementazione di nuovi progetti.