Più giudici donne alla Consulta? Dal 1956 soltanto 8 su un totale di 121, solo una eletta dal Parlamento.

Il Parlamento italiano si riunirà giovedì prossimo in seduta comune per l’elezione di quattro giudici costituzionali, ma le forze politiche non hanno ancora trovato un accordo. Questa occasione rappresenta anche un’opportunità per ridurre il gap di genere nella Corte costituzionale, dove dal 1956 solo otto donne hanno ricoperto il prestigioso incarico di giudice, in un contesto di 121 giudici nominati. Il primo ingresso femminile nella Corte avvenne nel 1996 con la nomina di Fernanda Contri. Da allora, solo altre sette donne hanno seguito le sue orme. Attualmente, la situazione mostra un cammino lento verso la parità, con solo tre donne, non nominate dal Parlamento, su un Collegio composto da undici giudici: Antonella Sciarrone Alibrandi, Emanuela Navarretta e Maria Rosaria San Giorgio.

Il Parlamento ha quindi l’opportunità di riequilibrare la rappresentanza di genere, con la possibilità di portare il numero di donne a sette su quindici giudici nel collegio. Il Quirinale ha storicamente sostenuto le quote rosa, avendo nominato sei delle otto donne in Corte. Le nomine femminili sono state infatti prevalentemente attribuite dai presidenti della Repubblica, a partire da Scalfaro fino a Mattarella. In passato, solo un caso di nomina parlamentare ha promosso la parità: Silvana Sciarra, eletta nel 2014, è stata anche la seconda donna a diventare presidente della Corte nel 2022, dopo Marta Cartabia. Questo fa emergere la necessità di un impegno concreto per colmare il divario di genere presente nella Corte costituzionale italiana.