La sfida è questa: triplicare le dimensioni della sua rete globale di ricarica rapida entro i prossimi due anni. Così Tesla si appresta a rafforzare la diffusione delle sue colonnine, secondo una strategia spiegata nei dettagli dallo stesso Andrew David Baglino, Senior Vice President Tesla: “La rete – ha spiegato il manager – è raddoppiata negli ultimi 18 mesi e prevediamo di triplicarla nei prossimi due anni”. Alla fine di settembre, secondo il rapporto trimestrale, Tesla aveva 3.254 sedi Supercharger in tutto il mondo con 29.281 punti di ricarica. Rispetto al terzo trimestre del 2020, cio’ significa che la rete di ricarica e’ cresciuta di circa il 50 per cento. Secondo Baglino, vicepresidente senior, ingegneria dei motori e delle batterie di Tesla, l’espansione ha lo scopo non solo di servire nuove aree, ma anche di rafforzare la presenza nelle regioni con una particolare domanda.

Futuro

“Il team monitora la congestione e pianifica l’espansione per garantire un’esperienza del cliente con tempi di attesa minimi”, ha affermato Baglino. “Anche se abbiamo sicuramente del lavoro da fare per espandere la capacita’ in alcune aree congestionate, la congestione media sulla rete e’ diminuita negli ultimi 18 mesi. Tuttavia, non stiamo fermi”. Per compensare la “congestione esistente” in alcune localita’, Tesla prevede di adottare diverse misure. In alcuni casi saranno installati anche Supercharger mobili. In secondo luogo, Baglino ha annunciato strategie di prezzo “che incoraggino un maggiore utilizzo al di fuori delle ore di punta per evitare lunghi tempi di attesa”.