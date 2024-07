Più di Wimbledon, degli Europei e delle Olimpiadi: il martedì è ciò che tutti aspettiamo per le #novitàMondadori 🙌🏻

Da domani in libreria:

📚 Omicidio in libreria, Anita Davison

🔪 Non imparano mai, Layne Fargo

🔹 Alice ancora non lo sa, Carlotta Fruttero

🔸 Ricordi, Sinéad O’Connor

🌌 Interstellar, Avi Loeb

🔹 Il mito dei Borbone, Andrea Mammone