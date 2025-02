Più di 70 stelle dei cartoni animati

I cartoni animati non si limitano a gatti e cani, ma esplorano anche il mondo marino e le sue creature. Tra i pesci più celebri ci sono Nemo e Dory, protagonisti dei film “Alla ricerca di Nemo” (2003) e “Alla ricerca di Dory” (2016). Altri personaggi iconici provengono da “La Sirenetta” (1989), dove Ariel, una giovane sirenetta, interagisce con pesci e creature marine come Sebastian il granchio, Flounder il pesciolino, e diverse murene come Flotsam e Jetsam. Strani personaggi includono un polpo parlante, un’orca e un gamberetto rosa.

Nella ricerca di Nemo, Marlin e Coral, pesci pagliaccio, cercano il loro figlio Nemo rapito. Lungo il tragitto incontrano Dory, un pesce chirurgo blu, e vari altri pesci come Gill, Bombo e la tartaruga Crush. “Shark Tale” (2005) racconta invece le avventure di Oscar, un pesce che lavora in un autolavaggio di balene e sogna la grande vita, con personaggi come Lenny lo squalo e Angie, un pesce angelo.

In “Seafood – Un pesce fuor d’acqua” (2011), Pop, uno squaletto bambù, deve affrontare il mondo terrestre per recuperare delle uova rubate. Infine, in “Alla ricerca di Dory”, la protagonista cerca la sua famiglia con l’aiuto di nuovi amici come Hank il polpo e Destiny lo squalo balena. Questi film dimostrano quanto le creature marine possano essere affascinanti e varie nel mondo dell’animazione.