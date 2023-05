Più di 60 km a piedi per tornare da chi non lo voleva più: la sorpresa

Il cane scappa di casa e percorre più di 60 km per tornare da chi lo aveva abbandonato: un’avventura incredibile durata ben 27 giorni.

Il suo nome è Cooper e con la speranza di ritornare nella sua vecchia casa, con i suoi ex proprietari e con il suo fratellino ha percorso oltre 60 km in 27 giorni. La vicenda ha avuto luogo in Irlanda del Nord, e il cane era appena stato adottato quando ha deciso di intraprendere il viaggio verso una casa che non lo ha più voluto.

Cooper ha percorso più di 60 km per tornare in un posto che non lo voleva più

A raccontare l’incredibile storia di Cooper è stata l’associazione animalista Lost Paws tramite la loro pagina Facebook. Cooper è un tenero e leale Golden Retriever che era appena stato adottato da un nuovo proprietario, Nigel Fleming, un fotografo di Dungannon, quando è scappato. L’uomo lo aveva preso da un canile in modo da tenere compagnia alla sua altra cagnolina Molly.

La vicenda ha inizio quando il giorno stesso in Cooper viene adottato. Nigel era appena sceso dalla macchina e aperto il bagagliaio quando il Golden Retriever è passato sopra Molly ed è scappato via. Raggiungerlo è stato inutile, poiché si è messo a correre come un fulmine. Nonostante Cooper non sapesse dove fosse, aveva già in mente quale fosse la meta. Così ha viaggiato dal centro di Dungannon a Cookstown a Magherafelt fino a raggiungere Tobermore, dove era stato un cucciolo.

È rimasto in strada da solo per 27 giorni dopo essere scappato dalla portiera aperta dell’auto del suo proprietario Nigel, dopo essere stato portato a casa dal canile. Cooper ha percorso una lunga distanza e con perseveranza è riuscito a raggiungere il suo vecchio indirizzo di casa. Nel frattempo, Nigel non ha mai smesso di cercare il suo nuovo cucciolo.

Cooper è stato in seguito trovato a seguito dell’avvistamento nella zona di Tobermore. La delusione nel non trovare più i suoi vecchi proprietari deve essere stata tanta. Tuttavia adesso è ripotuto tornare a casa del suo nuovo proprietario Nigel, il quale non gli sta facendo mancare nulla.