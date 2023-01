Più della metà dei videogiocatori si riconosce di più nel proprio avatar

Secondo una ricerca Censuswide su un campione di 7.010 persone tra UK, Germania, Spagna, Italia, Polonia, Paesi Bassi e Svezia più della metà dei gamer (52%) si riconosce maggiormente nel proprio alter ego virtuale rispetto al proprio ruolo nella vita reale. Il mondo digitale è un vero e proprio specchio del mondo reale e dalla ricerca emerge che il 58% dei giocatori si sente a proprio agio quando gioca tra le mura di casa, mentre il 52% quando trascorre del tempo con amici e famiglia e il 46% quando si dedica a hobby e interessi. Dall’indagine emerge che il 60% dei giocatori scelgono di dedicarsi al gioco dopo il lavoro, rivelando le preferenze di gioco di alcune categorie di professionisti. Per esempio, gli impiegati (44%), i medici e gli operatori sanitari (42%), gli esperti del settore finanziario (38%) e quelli del settore scientifico (40%) prediligono giochi di strategia, mentre coloro che lavorano nel settore informatico (45%) così come i creativi (40%) trovano maggiore autenticità partecipando ai giochi di ruolo.

Sulla base di questi dati, Lenovo ha collaborato con il fumettista e game designer Salva Espín dando vita una collezione di adesivi in edizione limitata, che interpretano questo dualismo tra online e offline. Gli adesivi creati da Salva Espín saranno disponibili al pubblico in mercato selezionati e, in Italia, solo in Spazio Lenovo – il flagship store di Lenovo in corso Matteotti 10 a Milano. “È stato incredibile prendere parte a questo progetto, che mi ha permesso di esprimere tutte le mie passioni: design, gaming e tecnologia”, ha commentato Salva Espín. “Mi sono divertito tantissimo durante l’intero processo creativo, lavorando a stretto contatto con il team Lenovo per dare forma ai cinque progetti di sticker in linea con i profili emersi dal sondaggio. Ho già personalizzato il mio Lenovo Legion 7 con gli stickers che rappresentano il dualismo tra il me professionista e il mio alter-ego giocatore, e non vedo l’ora di vedere in che modo questi disegni diventeranno parte integrante dei laptop di migliaia di persone”.