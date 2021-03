Da chef di dolci e pizza a maghi della griglia. Gli italiani hanno cambiato le proprie abitudini e passioni culinarie tra il primo e il secondo lockdown. Secondo un’indagine elaborata da ShopFully i prodotti per fare la pizza come il lievito e la passata hanno subito una contrazione nella domanda rispettivamente del 65 e del 60 per cento tra il primo e il secondo lockdown.

Per contro nella prima settimana di serrata del 2021, la pizza pronta è tra i mille prodotti più ricercati dagli italiani, con un’impennata di quasi il 90 per cento tra le ricerche di prodotti da acquistare. Ricercata anche le parole ‘birra’, ‘griglia’ e ‘barbecue’ e tutti i tipi di carne da mettere sulla graticola: dagli arrosticini agli hamburger, alle salsiccie.

La rimonta dei cibi freschi

Ricerche virtuali che corrispondono a consumi reali. Come conferma la Coldiretti. “Mentre lo scorso anno farina, latte, uova e scatolame hanno fatto registrare impennate di consumo dall’80 per cento per la farina e i legumi in scatola al 50 per la pasta, al 60 per la carne in lattina, quest’anno, in concomitanza con il secondo lockdown, è la carne e prodotti più freschi e scelti ad avere un maggior peso nel carrello della spesa”, spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. “Ovviamente sono sensazioni perché è presto per avere risultati completi delle rilevazioni. Alcune tendenze del primo lockdown sono confermate, come gli aumenti dell’acquisto di burro, uova e farina, ma quest’anno c’è uno spostamento verso prodotti meno basici, con il recupero di cose sfiziose, carne e pesce fresco e ortofrutta alto di gamma. Ovviamente portafogli permettendo”.

Dalla spesa ‘bunker’ al ‘comfort food’

Si può dire quindi che si è passati da una spesa ‘bunker’, di tipo utilitaristico, in cui era importante accumulare alimenti a lunga conservazione, come il latte Uth (+20%) al posto di quello fresco, a una composta da alimenti freschi e dal cosiddetto ‘comfort food’. “Lo scorso anno le scelte erano spinte dalla paura di non poter uscire, per cui quando si andava al supermercato l’obiettivo era fare scorta, oggi le restrizioni sono prese in modo meno rigido e forse più consapevole, per cui la spesa è vista anche come motivo per uscire” continua Bazzana. “Certo, la pandemia ha impoverito molte famiglie, per cui questo discorso vale per chi ha più meno mantenuto lo stesso livello di reddito, perché chi ha difficoltà economiche non ha variato né tantomeno aumentato la spesa alimentare. In genere un risparmio c’è stato perché essendo bloccati a casa si sono acquistati meno capi di abbigliamento, si è speso meno per pranzi e cene fuori, per il parrucchiere e l’estetista. Comunque l’aumento dei consumi domestici di cibo non ha compensato il calo di quelli extradomestici. Per cui l’intera filiera agroalimentare è in grossa crisi: basti pensare non solo alla ristorazione che era la principale cliente ma anche ai produttori di piatti pronti da consumare per esempio in ufficio e che con lo smartworking hanno subito un brusco crollo della domanda”.

Una Pasqua con più dolci

E per Pasqua? Sempre Coldiretti stima che una famiglia su tre farà i dolci tipici pasquali in casa. Ma questo non vuol dire che non si acquisteranno uova di cioccolato e colombe già pronte. Unionfood infatti sostiene che stavolta non ci sarà “il bagno di sangue” dello scorso anno per le aziende dolciarie, che nel 2020 hanno visto contrarre le loro vendite nell’ordine del 40 per cento. Tra le cause del calo, il distanziamento: nei supermercati non c’era spazio per poter inserire gli espositori, a differenza di quest’anno, in cui il lockdown non ci ha colti impreparati.