Più vitamina C, meno ‘pillola blu’, corsa alla scorta di idrossiclorochina acquistata di tasca propria in farmacia, aumento dell’uso di ansiolitici. Mentre in Italia il numero dei positivi a Covid-19 cresceva giornalmente nell’ordine di migliaia di casi, come si muovevano i consumi di farmaci sul territorio nazionale? A svelarlo è un rapporto presentato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa e realizzato con Osmed, l’osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali. L’effetto Covid si è abbattuto non solo sugli ospedali ma anche sulle farmacie, dove alcuni prodotti in particolare hanno preso il volo.

Fonte