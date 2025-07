Pitigliano: La nuova Coop e il murale che unisce la comunità

Il 5 luglio sarà inaugurata la nuova Coop di Pitigliano, un progetto atteso che conclude un lungo processo di dialogo tra l’amministrazione comunale e la direzione della cooperativa. Questo punto vendita, rinnovato e arricchito con nuovi reparti e offerte, rappresenta un’importante opportunità per la comunità locale.

A comunicare l’evento sono stati i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Insieme per Pitigliano”. In un post condiviso nel gruppo Facebook “La Piazza di Pitigliano”, che conta oltre 700 membri, è emersa l’idea di abbellire il muro di cemento del parcheggio con un murale che celebri la storia e i simboli del territorio. Questa proposta ha generato un vivace dibattito, con suggerimenti su temi e artisti locali da coinvolgere, dimostrando una partecipazione attiva da parte dei cittadini.

Il comunicato sottolinea che il muro potrebbe diventare un simbolo di bellezza e di un nuovo metodo di coinvolgimento della comunità. Attraverso l’ascolto e la condivisione, si può stimolare una risposta collettiva, mentre la chiusura porta all’apatia. I consiglieri esprimono critiche verso la Consulta del turismo, descritta come uno strumento poco efficace per garantire la partecipazione attiva dei cittadini.

Nei prossimi giorni, il gruppo di opposizione prevede di presentare ufficialmente alla Coop la proposta, supportata da una larga parte della comunità, per trasformare il muro grigio in un’opportunità colorata, in armonia con il nuovo punto vendita.