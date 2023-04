Un dolcissimo Pitbull resta accanto al suo fratello in fin di vita e lo accompagna nel suo ultimo respiro: il video commuove immensamente.

Le toccanti immagini di un cane che abbraccia teneramente il suo migliore amico negli ultimi istanti della sua vita, senza allontanarsi da lui neppure per un momento, non ha potuto fare a meno di commuovere moltissime persone in rete che hanno assistito a una prova d’amore – “nel giorno più triste” della vita di entrambi gli esemplari di quattro zampe – espandendosi oltre ogni confine.

Pitbull resta accanto a suo fratello fino all’ultimo respiro e commuove tutti – VIDEO

Anche “quando ormai il suo corpo dimostrava di essere senza vita“, Heart non avrebbe lasciato Soul. Heart e Soul (ossia: “cuore e anima”) sono questi i meravigliosi nomi dei due pelosetti, sono rimasti coinvolti in un grave incidente d’auto, il quale è costato la vita a uno dei due.

Al via l’iniziativa “altruismo per i più deboli“. La giovane missione, inaugurata nel 2020 nel nord Italia, prevede un pranzo caldo per tutti i cani dei clochard sul territorio.

I due, stando a quanto si legge sul loro conto – tramite anche la condivisione di immagini e didascalia che documentano nei dettagli: dapprima alcuni dei momenti cruciali della loro lunga amicizia e infine i loro ultimi istanti assieme – Heart e Soul sarebbero stati da sempre degli ottimi compagni di avventure. Sin dal loro primo incontro non avrebbero mai smesso di vivere in totale simbiosi.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

In diretta dalla struttura di accoglienza per animali in difficoltà del “Stray Rescue of St. Louis“, occupatosi del ricovero dei due esemplari dopo essere stati soccorsi in strada,

Anche se tendenzialmente si tende a pensare che la solidarietà dei nostri fidi sia – forse per partito preso – incorruttibile, talvolta i loro amici lupi sembrerebbero riuscire a superarli facilmente dimostrando di avere un animo – per alcuni versi – molto più sensibile del loro. Una ricerca afferma – pertanto – che i lupi preservano i loro comportamenti sociali meglio dei cani.

Stando a quanto riportato nelle varie pubblicazioni sembra che i volontari avrebbero realmente tentato di fare anche l’impossibile pur di salvare la vita a Soul. Purtroppo però l’impatto con l’autovettura pirata gli sarebbe stato fatale, e la tragica notizia della sua scomparsa è stata pubblicata con rammarico da una delle volontarie del centro di recupero, su Facebook, lo scorso 3 gennaio.

Soul era arrivato in clinica già gravemente ferito, ma i veterinari credevano che sarebbe riuscito a rispondere positivamente alle cure. Soltanto quando hanno proseguito i controlli con i Raggi X si sono resi conto dell’irreversibilità della situazione. Una cosa resta certa, scrivono gli utenti assistendo alla scena in cui Heart posa la testa sul corpo di Soul nel suo ultimo respiro, in qualche modo: “Soul e Heart“, grazie al loro abbraccio, “non si separeranno mai“.