Pitbull interviene su Kesha dopo le polemiche: “Non sono stato io”

Venerdì scorso i fan di Kesha si sono accorti che il nome della loro beniamina era sparito dal video di Timber caricato su You Tube. Dopo questo inspiegabile cambiamento un’enorme polemica ha travolto Pitbull, che è stato accusato di essere coinvolto in questa mossa (davvero poco furba).

“Togliere il nome di Kesha dal video musicale di Timber è un atto disgustoso. Soprattutto perché è lei la ragione principale per cui la canzone è popolare e inoltre non ha ancora ricevuto i milioni che le devono in royalties”. “Non bastava quello che le hanno fatto, adesso questo le toglie il nome anche dal video, come se non fosse lei il motivo del successo del brano”. “Scriviamo tutti sotto ai suoi post e facciamoci sentire. Togliere i riferimenti a Kesha è una cosa vergognosa. Lui dovrebbe davvero chiedere scusa per quello che ha fatto e spero che lo faccia molto presto”.

Pitbull has removed Kesha’s name and face from the title & thumbnail of their hit collab ‘Timber’ on YouTube. pic.twitter.com/6Q6G1TBly9 — Pop Flop (@ThePopFlop) August 17, 2024

Pitbull rompe il silenzio dopo le polemiche: “Il mio team sta cercando di capire cosa sia successo”.

Ieri sera Pitbull ha deciso di parlare per porre fine alle polemiche delle ultime 48 ore. Il cantante di Feel This Moment ha riconosciuto i meriti di Kesha per il successo di Timber e ha dichiarato che lui non c’entra nulla con la sparizione del nome della cantante e il cambio della foto, inoltre ha aggiunto che il suo team sta indagando per capire cosa è accaduto: “Kesha e io abbiamo una canzone incredibile insieme. Niente cambierà questo. Il mio team sta indagando su questa questione. Sempre e solo amore per Kesha, Dale!”

Molti fan di Kesha hanno apprezzato l’intervento del cantante, altri invece non hanno creduto del tutto alla sua versione e alla sua estraneità ai fatti.

Personalmente non capisco perché cancellare il nome di uno dei due cantanti del pezzo, a prescindere da chi sia stato il genio che ha pensato che il popolo del web non se ne accorgesse e non insorgesse.