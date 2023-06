Pitbull cieco incontra un gattino che aveva subito un lutto cambiandogli la vita

Il gattino ha vissuto un terribile lutto ma la sua vita cambia radicalmente quando incontra un pitbull cieco: un’amicizia incredibile.

Questa è la storia dolcissima di un cucciolo di pitbull senza occhi che incontra un gatto dal cuore spezzato. Due vite iniziate con tante difficoltà ma che erano destinate a incrociarsi in questo mondo, a cambiare la vita l’uno dell’altro. E così è stato, poiché il cane cieco ha cambiato per sempre la vita del povero gattino che ha sofferto molto.

Il pitbull cieco diventa il migliore amico del gattino rimasto solo

Anche i nostri amici a quattro zampe soffrono davanti alla perdita di un caro, e così è stato per questo gatto arancione di nome Oscar quando ha perso il suo compagno e amico Dexter.

Dexter era un dolce pitbull che è morto di una malattia grave e improvvisa, lasciando un grande vuoto nella vita del gatto Oscar. Facendo fatica a metabolizzare la perdita del suo amico, Oscar aveva iniziato a soffrire di depressione che lo stava piano piano spegnendo, portandolo a soffrire anche di IBD (Malattia Infiammatoria Intestinale). La sua salvezza è stata l’arrivo di Jude, una dolcissima pitbull nata senza occhi. Un giorno, la famiglia di Oscar, scelse di adottare Jude, un cane con molta energia indipendente dalla sua disabilità. Non vedeva, non aveva occhi, ma era in grado di fare tutto come un cucciolo vedente, senza alcuna difficoltà.

Jude, oltre a non avere gli occhi, aveva anche problemi di deformità spinali, ma per quella famiglia è stata amore a prima vista e l’adottarono. Con l’arrivo di Jude, speravano che Oscar si riprendesse e le previsioni furono esatte! Jude si è sempre relazionata con affetto a qualsiasi animale, perciò con Oscar non è stato diverso. Oscar in compenso, ha fatto amicizia subito con la dolcissima pitbull, tanto che ormai sono diventati inseparabili.

Jude è arrivata in casa giusto in tempo per alleviare il dolore per la perdita di un altro animale domestico, Dexter, morto per problemi di salute. In casa c’era chi non era ancora riuscito a elaborare il lutto, ma la pitbull gli ha dato tutto l’amore di cui aveva bisogno.