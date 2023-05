Pitbull abbandonata cerca di rubare in un negozio: ma tutto cambia-VIDEO

Il cane randagio di razza Pitbull cercava costantemente di rubare all’interno di un negozio, questo suo gesto gli cambia la vita – VIDEO.

Amore a prima vista. Può capitare in qualsiasi momento ed è davvero inaspettato, soprattutto quando quando si vuole qualcosa a tutti i costi. Non sono solo le persone a provare questi sentimenti intensi, anche gli animali sono uguali. Un cane randagio di razza Pitbull ha tentato varie volte di rubare in un negozio un oggetto in particolare. Tuttavia questo suo comportamento gli ha cambiato la vita.

Cerca di rubare un peluche dal negozio: la vita del Pitbull cambia – VIDEO

Il suo nome è Sisu e la sua storia ha fatto il giro del web. Grazie alla sua tenacia non solo è riuscito a rubare il peluche tanto desiderato, ma anche a trovare una casa.

L’ossessione di questo cane randagio è partita da un semplice peluche a forma di unicorno e di colore viola. Sisu ha trovato il pupazzo in un negozio Dollar General nella Carolina del Nord orientale e ha fatto di tutto per averlo. La sua storia inizia quando il cucciolo, di circa un anno, è stato sorpreso mentre entrava nel negozio, correva verso la corsia dei giocattoli e afferrava l’unicorno di peluche da 10 dollari.

Il personale lo ha fermato e portato fuori dal negozio, ma il Pitbull, determinato, non ha tentato il furto solo una volta. È tornato in azione per altre cinque volte, cercando ogni volta lo stesso unicorno di peluche. Il negozio, di conseguenza, ha chiamato i servizi animali della contea di Duplin e l’agente del controllo animali Samantha Lane è stata inviata sul posto. Quando è arrivata, Sisu era nel parcheggio in attesa della prossima occasione per prelevare il suo adorato unicorno.

Samantha è stata subito colpito dalle gesta di Sisu e non poteva sopportare di vedere il cane straziato e separato dal suo unico vero amore. Così È andata al negozio e ha comprato l’unicorno per lui, lo ha messo sul sedile anteriore del suo camion e Sisu lo ha seguito felicemente. L’agente del controllo animali ha portato il Pitbull al rifugio Duplin County Animal Services, dove i membri dello staff gli hanno dato il nome di Sisu, come il drago protagonista del film Disney Raya e L’ultimo Drago.

Il rifugio ha pubblicato su Facebook una foto del cucciolo e del suo unicorno con la didascalia: “Questo è quello che succede quando ti introduci nel Dollar General per rubare l’unicorno viola che hai reclamato, ma poi ti chiamano i servizi di controllo animali per rinchiuderti per furto con scasso e furto con scasso, ma l’agente acquista l’oggetto per te e lo porta dentro con te“. Grazie alla condivisione della sua storia attraverso i social network, Sisu è anche riuscito a trovare la sua casa per sempre, e ovviamente con lui c’era il suo fedele unicorno viola.