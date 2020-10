Le regole

“IN LINEA di massima, non cambiano le regole messe in campo già nel mese di maggio, al termine del lockdown di tre mesi, quando vennero riaperte le strutture per le attività sportive. Di sicuro ogni impianto potrà poi aggiungere alle indicazioni generali, accorgimenti in più, come cartellonistica o materiale per l’igiene al fine di rendere più agevoli e guidati i comportamenti degli utenti. Ma le linee guida restano le stesse di quelle adottate nella Fase 2 e andranno rispettate>.

In base all’ultimo DPCM dedicato all’emergenza Coronavirus, palestre e piscine resteranno aperte e la FMSI, conferma che per gestori e atleti, le norme non cambiano quasi per nulla. La Federazione Medico Sportiva Italiana, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sottolinea che le attività saranno consentite nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, senza alcun assembramento.

Se parliamo di palestre e piscine, parliamo di spazi al chiuso dunque le regole sono sicuramente più dettagliate rispetto alle zone di allenamento all’aperto. I rischi sono maggiori, ci sono più occasioni di contatto con gli altri frequentatori e, come per qualunque sport, la respirazione e la sudorazione subiscono nello sforzo temporanee alterazioni.

La prenotazione

Come già accade per molti esercizi pubblici, ad esempio parrucchieri o ristoranti, per accedere alle palestre sarà obbligatoria la prenotazione. Chi entra sarà registrato, con nome, cognome, indirizzo, telefono e in qualche caso numero del documento di identità. Questo al fine di poter <tracciare> i passaggi. Se dovesse verificarsi tra gli utenti della struttura, un caso di positività al coronavirus, ecco che diventerebbe possibile risalire a tutti coloro che hanno avuto accesso a quell’ambiente negli ultimi giorni per poter monitorare altri possibili contagiati.

D’altra parte è ciò che capita ormai anche nelle aziende. Se un dipendente risulta positivo al virus, quelli che lo hanno avvicinato negli ultimi giorni vengono sottoposti al tampone, mentre il resto del personale viene invitato a lavorare a distanza in attesa dei risultati dei test.

Nelle palestre gli elenchi delle presenze saranno conservati per due settimane. E’ quasi scontato che gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, dovranno essere igienizzati di frequente e in ogni caso sistemati in modo da garantire la corretta distanza fra gli sportivi al momento di cambiarsi. Alcune strutture potrebbero anche chiedere agli utenti di presentarsi già in tenuta da allenamento, proprio per evitare il raggruppamento di più persone nella zona vestizione. Anche gli accessi dovranno essere regolamentati e sarà possibile la costruzione di apposite barriere di separazione ad esempio fra un piatto doccia e l’altro o fra i sedili.

I macchinari all’interno delle palestre dovranno necessariamente essere igienizzati di frequente e disinfettati dopo ogni utilizzo. E saranno sistemati distanziati. Chi fa esercizio non potrà muoversi a meno di due metri dalle altre persone e dovrà avere cura di disinfettarsi le mani con gli igienizzanti messi a disposizione dalla struttura.

Le lezioni collettive

Spesso nelle palestre sono organizzati corsi di aerobica o di yoga, sedute di streaching o di spinning. Ebbene questi saranno consentiti soltanto nel caso in cui la grandezza dell’ambiente permetta, anche durante la sessione, un adeguato distanziamento e l’assenza di assembramenti. Sarà vietato condividere accappatoi, asciugamani, saponette o bottigliette dell’acqua. E gli indumenti non potranno essere appesi alle panche, dovranno invece essere custoditi negli armadietti (a loro volta regolarmente igienizzati) e chiusi nella propria borsa.

In piscina

E le piscine? Gli spalti non sono accessibili, se non per le competizioni riconosciute dal CONI, dal Comitato Italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni. Oppure organizzati da organismi sportivi internazionali. In questi casi è sì consentita la presenza di pubblico, ma con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque con un numero massimo di 200 spettatori (nelle piscine al chiuso, 1000 in quelle all’aperto). Anche in queste occasioni, comunque, ci dovranno essere prenotazioni in largo anticipo, assegnazione del posto a sedere e certezza di ricambi d’aria funzionanti, distanza di un metro con il vicino e dispositivi di protezione (mascherine) indossati da tutti. All’ingresso verrà misurata la temperatura.

Per quanto riguarda infine gli allenamenti privati, o il nuoto libero, niente pubblico. In vasca dovranno esserci almeno 7 metri quadrati a persona. Anche qui saranno registrati gli utenti che entrano per allenarsi e, negli spogliatoi, da parte di gestori e sportivi, si dovranno avere le stesse identiche precauzioni delle palestre. Doccia dopo il nuoto, ma anche prima e con il sapone. Cuffia obbligatoria e sputi vietati. Proibito anche soffiarsi il naso e urinare in vasca.

Sull’acqua dell’impianto verranno effettuate analisi chimiche e microbiologiche ogni 30 giorni.