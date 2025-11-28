Il Partito Democratico di Rosignano ha organizzato una serata di studio e approfondimento sugli impianti natatori del territorio comunale, con l’obiettivo di discutere il futuro delle strutture dedicate al nuoto. L’incontro si terrà in piazza del Mercato e sarà un momento di confronto pubblico sul tema “Quale piscina per Rosignano?”.

Alla serata interverranno diverse personalità del mondo politico e sportivo locale e regionale, tra cui Nicola Di Paco, segretario del Pd, e Franco Bonciani, vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Toscana. Sarà presente anche Marco Ceccantini, presidente Uisp Toscana, che porterà il punto di vista dell’associazionismo sportivo e discuterà di come creare uno spazio accessibile e inclusivo per tutte le età e tutti i livelli di pratica.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si terrà alle ore 21.00. La partecipazione della Uisp suggerisce la volontà di riflettere su una piscina che non sia soltanto un impianto per il nuoto agonistico, ma uno spazio che possa ospitare attività per tutte le età e tutti i livelli di pratica. La serata vuole essere un momento di confronto e discussione aperto a tutti.