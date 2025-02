“Piscina a sfioro e campo da tennis” il costo della villa dove ha soggiornato Fedez a Sanremo

Fedez, il famoso rapper italiano, ha recentemente soggiornato in una villa lussuosa a Sanremo durante il Festival di Sanremo. Questa villa storica, ristrutturata, è situata in corso Augusto Mombello a Porto Vecchio, nella località di Cipressa, ed è in vendita per 4,4 milioni di euro. Con un’area di circa 800 mq, la dimora ha ospitato in passato personalità della storia italiana, come la famiglia Mussolini, e diversi artisti.

Fedez ha raccontato la sua esperienza in un vlog con lo YouTuber Ale Della Giusta, condividendo dettagli sul suo soggiorno e le sfide affrontate prima di esibirsi. Ha scelto di ridurre i post sui social per concentrarsi sulla musica e ha parlato di attacchi di panico vissuti prima delle performance. La villa, immersa in un parco di oltre 20.000 mq, offre una vista mozzafiato sul mare di Sanremo.

L’abitazione si sviluppa su tre piani e presenta diverse sale, come una sala TV, una sala biliardo e una sala da pranzo, oltre a 9 camere da letto e 3 cucine. È decorata con materiali pregiati, come marmo travertino e parquet massello, mentre i soffitti sono adornati da affreschi storici. All’esterno, la villa dispone di un giardino di 3.000 mq, un campo da tennis e una piscina infinity di 19 metri con acqua salata. Inoltre, è dotata di un eliporto e un posto barca, rendendola una residenza esclusiva per artisti durante eventi di prestigio.