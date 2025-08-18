Pisa punta su un nuovo spazio per concerti e eventi all’aperto

Il Comune di Pisa sta progettando un nuovo spazio verde tra l’Aurelia e via delle Cascine, destinato a diventare un importante punto di riferimento per concerti e manifestazioni. Nel piano operativo, che sarà presentato in consiglio, è prevista la realizzazione di un’arena capace di ospitare migliaia di persone.

L’area scelta si trova di fronte al Grand Hotel Tower Plaza e risulta una delle più vaste zone verdi rimaste nel contesto urbano della città. Nei documenti approvati dalla giunta, si evidenzia la necessità di mantenere una visuale su Piazza del Duomo, oltre a permettere l’organizzazione di eventi culturali e musicali all’aperto.

L’idea della nuova arena non è nuova: il sindaco Michele Conti ha già sottolineato in precedenti incontri l’urgenza di dotare Pisa di un’area dedicata agli spettacoli, citando come esempio il Summer Festival di Lucca. Gli spazi attualmente utilizzati, come il Giardino Scotto e Piazza dei Cavalieri, non sono adeguati in termini di capienza e compatibilità con le norme di protezione dei monumenti. Inoltre, l’Arena Garibaldi, al centro del quartiere Porta a Lucca, non può essere utilizzata costantemente a causa dei suoi impegni calcistici.

Il progetto è legato anche a Pisamo, la società comunale che si occupa dell’organizzazione di eventi, come dimostrato dall’accoglienza del Giro d’Italia. Una parte dell’area sarà utilizzata come parcheggio, posizionata nella zona est, vicino alla ferrovia e alla stazione di San Rossore.