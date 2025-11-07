11.6 C
Pisa: la nuova meta del turismo enogastronomico italiano

Pisa sta emergendo come una vera e propria meta del turismo enogastronomico, non più solo una sosta veloce, ma una destinazione in grado di attrarre visitatori con le sue eccellenze culinarie. Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, sottolinea i progressi raggiunti nel settore, il frutto di oltre un decennio di lavoro volto a valorizzare il territorio pisano nel panorama del buon cibo e del buon vino.

Secondo Tamburini, il cambiamento è già in atto; Pisa non è più solo famosa per la sua Torre, ma è anche un punto di riferimento per l’università, la ricerca e un ricco patrimonio culturale, insieme a prodotti agricoli di alta qualità. Il presidente evidenzia come un approccio strategico e programmato stia portando risultati sempre più concreti, contribuendo a dare visibilità al territorio.

Grazie alla Doc Terre di Pisa, diverse realtà locali hanno iniziato a collaborare attorno a una storia comune, rendendo il marchio sempre più forte e riconoscibile. Tamburini ricorda che in passato molti ristoranti non offrivano vini e prodotti locali, ma il cambiamento è in corso.

Il marchio Terre di Pisa ha un potenziale notevole, supportato dalla fama globale di Pisa. Con un’offerta di prodotti di qualità e un’accoglienza adeguata, la città si configura come un forte attrattore turistico.

Le statistiche del trimestre estivo mostrano che Terre di Pisa ha catturato una quota significativa delle visite italiane e degli arrivi di turisti stranieri. La grande sfida rimane quella di fidelizzare i turisti attratti dalla Piazza dei Miracoli, necessitando di una proposta chiara e coordinata.

Infine, la collaborazione tra aziende, istituzioni e operatori è fondamentale per il successo del progetto, con un costante bisogno di impegno e innovazione per proseguire su questa strada.

