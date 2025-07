Pisa ed Empoli in campo: tutte le novità e le formazioni oggi

I recenti sviluppi nel calcio italiano hanno visto scendere in campo l’Empoli e il Pisa in una partita attesa dai tifosi. I due allenatori, Pagliuca per l’Empoli e Gilardin per il Pisa, hanno schierato le loro formazioni, pronte a dare il massimo in un incontro di grande significato.

L’Empoli ha presentato il seguente undici: Stubljar in porta; difesa con Marino, Curto, Guarino, F. Carboni e Belardinelli; a centrocampo Ignacchiti e Ceesay, con Busiello, Shpendi e Popov in attacco. Il Pisa, invece, ha risposto con Semper tra i pali; una linea difensiva composta da Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi; a centrocampo Touré, Akinsanmiro, Hojholt e Angori, e infine un attacco con Tramoni e Moreo, supportati da Meister.

L’incontro è stato diretto dall’arbitro Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Passeri, con Zanotti nel ruolo di quarto ufficiale.

Il match si è aperto con un immediato gol al secondo minuto ad opera di Akinsamiro del Pisa, creando subito un clima di tensione. I primi momenti di gioco hanno visto le due squadre cercare di improntare le loro strategie, mentre i risultati attesi dai tifosi si delineavano. L’andamento della partita ha catturato l’attenzione degli appassionati, riportando alla mente rivalità storiche e nuove sfide sul campo.