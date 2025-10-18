14.6 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Attualità

Pisa e Verona cercano la prima vittoria in Serie A

Da stranotizie
Pisa e Verona cercano la prima vittoria in Serie A

Pisa e Verona sono tra le squadre che non sono ancora riuscite a ottenere una vittoria in questa stagione di Serie A. Insieme a Fiorentina e Genoa, questi due club si trovano in difficoltà nella competizione.

Attualmente, il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica, con soli due punti. Il Verona, invece, si trova un punto sopra, avendo pareggiato una gara in più rispetto ai toscani, guidati dall’allenatore Alberto Gilardino.

Di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori per la partita che si svolgerà all’Arena Garibaldi.

Articolo precedente
Fiducia e stabilità: l’Italia torna protagonista nei mercati
Articolo successivo
Notizie del Giorno: Aggiornamenti del 17 Ottobre 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.