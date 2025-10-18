Pisa e Verona cercano la prima vittoria in Serie A

Pisa e Verona sono tra le squadre che non sono ancora riuscite a ottenere una vittoria in questa stagione di Serie A. Insieme a Fiorentina e Genoa, questi due club si trovano in difficoltà nella competizione.

Attualmente, il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica, con soli due punti. Il Verona, invece, si trova un punto sopra, avendo pareggiato una gara in più rispetto ai toscani, guidati dall’allenatore Alberto Gilardino.

Di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori per la partita che si svolgerà all’Arena Garibaldi.