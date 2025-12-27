Pisa-Belgradouitka nuova rotta Wizz Air

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il turismo culturale, ma anche per il crescente segmento dei viaggi d’affari e dei pendolari tra l’Italia e la Serbia.

Belgrado è una metropoli vibrante che fonde l’imponente architettura della Fortezza di Kalemegdan con una vita notturna leggendaria. La città è un crocevia culturale unico, dove i resti dell’impero ottomano e asburgico incontrano musei d’avanguardia e quartieri bohémien come Skadarlija. Il nuovo collegamento opererà con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, e sarà effettuato con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 29,99 euro. Con l’aggiunta di Belgrado, Wizz Air porta a 5 il numero di rotte totali da Pisa, collegando lo scalo a capitali strategiche come Tirana, Katowice, Varsavia e Bucharest Otopeni.

Nel corso dell’anno, Wizz Air ha operato oltre 1700 voli da e per lo scalo pisano, trasportando quasi 385mila passeggeri, con un incremento del 12,6% rispetto allo scorso anno. La puntualità è aumentata del 13,63% e le cancellazioni si sono ridotte del 80%, a conferma dell’attenzione della compagnia verso affidabilità ed efficienza del servizio.

L’apertura della rotta Pisa-Belgrado è stata commentata da Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, come una prova tangibile del desiderio di investire in destinazioni di nicchia ad alto potenziale, offrendo ai passeggeri toscani un accesso diretto e conveniente verso il cuore pulsante dei Balcani. Anche Toscana Aeroporti ha sottolineato l’importanza di questa nuova rotta, che rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del loro scalo e della Toscana.