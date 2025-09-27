25.7 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Pirotecnica in Tibet: il drago di Cai Guoqiang scatena polemiche

Da StraNotizie
Un grande spettacolo pirotecnico ha trasformato un altopiano tibetano in un drago multicolore, ma ha anche suscitato numerose polemiche. L’evento, intitolato “Rising Dragon”, è stato realizzato dall’artista contemporaneo cinese Cai Guoqiang in collaborazione con il marchio di abbigliamento outdoor Arc’Teryx.

La performance, avvenuta lungo una cresta montuosa nella contea di Gyangze, ha utilizzato migliaia di cariche esplosive per creare l’immagine di un drago che si arrampicava sul fianco della montagna. Questa rappresentazione è stata trasmessa in streaming su diverse piattaforme cinesi e internazionali. Cai Guoqiang, conosciuto per le sue installazioni pirotecniche, ha descritto il progetto come una celebrazione della natura e della cultura.

Nonostante le intenzioni dell’artista, l’impatto dell’evento ha sollevato forti critiche. Ambientalisti e commentatori hanno espresso preoccupazioni riguardo agli effetti ecologici dello spettacolo e alla mancanza di rispetto per il contesto culturale e naturale della regione. Le reazioni negative hanno evidenziato come un’iniziativa artistica possa scatenare dibattiti intensi sulla sostenibilità e l’appropriazione culturale.

