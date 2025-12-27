Piro89 Italia: innovazione tecnologia

Il settore dei fuochi d’artificio sta guardando avanti, investendo in tecnologia, sicurezza ed e-commerce. Piro89, un’azienda di Montecosaro fondata da Giovanni Capasso, ha ricevuto il premio “Azienda del futuro” da Confcommercio, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione di categoria. Il premio è stato conferito durante una serata di gala al teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, dove sono state premiate 50 imprese virtuose del territorio che coniugano radicamento locale e visione innovativa.

Piro89 si è distinta per la capacità di portare il digitale e le nuove tecnologie in un comparto tradizionale, senza mai perdere di vista qualità e sicurezza. Fondata nel 1989, Piro89 è una realtà imprenditoriale a conduzione familiare che opera nella commercializzazione di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, diventando un punto di riferimento per clienti privati, locali, strutture ricettive, eventi e trasmissioni televisive in tutta Italia.

L’azienda ha investito sull’innovazione digitale, aprendo uno dei primi siti di vendita online di articoli pirotecnici per eventi e locali. Oggi dispone di un e-commerce strutturato, di un catalogo digitale costantemente aggiornato e di strumenti pensati per migliorare l’esperienza del cliente anche nel punto vendita fisico. All’ingresso del negozio di Montecosaro è stato installato un totem digitale self service che consente di acquistare in autonomia gli articoli di libera vendita e i prodotti più semplici.

La sicurezza resta centrale per l’azienda, che investe da anni con formazione, informazione e selezione rigorosa dei prodotti. Tutti gli articoli sono certificati Ce e accompagnati da indicazioni chiare sull’utilizzo corretto. Il premio “Azienda del futuro” si inserisce in un percorso di riconoscimenti che negli anni ha visto Piro89 distinguersi anche a livello nazionale, come il premio Intesa Sanpaolo per l’innovazione digitale.