– Pirelli, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che il consiglio di amministrazione per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si terrà mercoledì 5 aprile 2023 e non più giovedì 23 marzo 2023 come in precedenza comunicato.

Lo scorso 22 febbraio 2023 il consiglio ha approvato e comunicato al mercato i risultati preliminari consolidati e non auditati al 31 dicembre 2022 e i target per l’esercizio 2023.

Foto: Photo by Benjamin Child on Unsplash