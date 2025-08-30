Pirati delle spiagge e cannolicchi: economia in crisi a Comacchio

A Comacchio, un gruppo di appassionati, definiti “pirati delle spiagge”, si dedica alla raccolta di cannolicchi, molluschi pregiati conosciuti anche come “cappa lunga” o “tabachina”. Queste persone, tra cui famiglie e giovani, raccolgono questi molluschi per consumarli a casa. Tuttavia, esistono anche gruppi organizzati che, dopo aver pescato grandi quantità di cannolicchi, li immettono illegalmente sul mercato, creando un traffico non autorizzato.

La raccolta di cannolicchi è vietata, sia perché non sono sottoposti a controlli sanitari, sia a causa di una legislazione che ne proibisce la pesca. Fausto Gianella, consigliere regionale, evidenzia che i cannolicchi serviti nei ristoranti e venduti nelle pescherie provengono principalmente dall’estero, come l’Inghilterra. Gianella sta lottando per ottenere il via libera alla pesca di questi molluschi, vista la crisi che colpisce la pesca delle vongole, minacciate dal granchio blu.

Il commissario all’emergenza granchio blu, Enrico Caterino, cerca di superare le barriere legislative per offrire alternative ai pescatori di vongole, come la pesca di cannolicchi, rispetto a produzioni di ostriche e cozze. Gianella ha richiesto l’approvazione per la pesca dei cannolicchi, ma si è sentito rispondere che è necessaria una sperimentazione di 18 mesi, costosa e lunga, che può costare almeno 10.000 euro.

Gianella critica la burocrazia che ostacola la regolarizzazione della pesca, affermando che i pescatori professionisti sono gli unici a non raccogliere cannolicchi per rispettare le regole. Il 8 settembre, Gianella incontrerà la nuova direttrice del servizio di economia ittica in Regione per affrontare questa situazione e cercare soluzioni.