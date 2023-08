🎶🎥 “Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna” come non l’hai mai visto prima! L’Orchestra Italiana del Cinema in una formazione sinfonica di oltre 80 musicisti eseguirà la straordinaria colonna sonora di Klaus Badelt in perfetto sincrono con l’intero film! 📍6 e 7 Ottobre 2023 all’Auditorium Conciliazione di Roma in occasione del Roma Film Music Festival! 🎫Acquista ora il tuo biglietto: