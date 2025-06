Pirateria e Calcio: Come Influisce sulla Nazionale Italiana

Mercoledì, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha partecipato agli “Stati generali della lotta alla pirateria” a Roma, evidenziando la pirateria come uno dei motivi della crisi della Nazionale italiana di calcio, che non si qualifica ai Mondiali dal 2014. De Siervo ha sottolineato come le perdite economiche causate dalla pirateria, tramite la visione delle partite su piattaforme illegali, abbiano ridotto gli investimenti nei vivai, contribuendo alla mancanza di talenti.

La pirateria, secondo De Siervo, limita i guadagni derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, poiché molti spettatori preferiscono siti non autorizzati anziché abbonarsi a servizi legali. Tuttavia, ha ammesso che il danno economico non è l’unica causa della crisi, e che esistono problemi più strutturali, come l’inefficienza dei settori giovanili, la necessità di ripensare i centri federali giovanili, e la collaborazione complessa tra club e Nazionale.

Inoltre, De Siervo ha menzionato la cattiva stato degli impianti sportivi, che limita le entrate e necessità di un rinnovamento. Ha fatto riferimento a una legge anti-pirateria che sostiene, pur non essendo particolarmente efficace, potrebbe rappresentare un passo nella giusta direzione per migliorare la situazione del calcio italiano.

Fonte: www.ilpost.it