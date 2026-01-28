Pirandello Pulp al Teatro Kennedy di Fasano

Il Teatro Kennedy di Fasano ospiterà il debutto della tournée regionale di “Pirandello Pulp”, uno spettacolo che vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano. L’evento è organizzato dal Comune di Fasano in collaborazione con Puglia Culture, confermando l’impegno della città nel proporre una stagione di altissimo profilo culturale.

L’assessora alla Cultura Cinzia Caroli afferma che il testo fa riflettere sulle maschere che indossiamo e su cosa succede quando queste cadono. “Pirandello Pulp” è un gioco teatrale magnetico e irriverente scritto da Edoardo Erba e diretto da Gioele Dix. La vicenda si svolge durante le prove de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello.

Maurizio, il regista, attende un tecnico luci esperto, ma si ritrova davanti Carmine, un uomo che non conosce il testo e soffre di vertigini. Per evitare di salire sulla scala, Carmine inizia a contestare le scelte registiche, proponendo una visione “pulp” e trasgressiva. I ruoli si ribaltano e la maschera pirandelliana cade, lasciando spazio a verità inquietanti che scuotono l’equilibrio dei protagonisti.

Il testo di Edoardo Erba non è solo un omaggio a Luigi Pirandello, ma una sfida alle convenzioni. La regia di Gioele Dix guida Dapporto e Troiano in un duello attoriale serrato, dove il confine tra finzione e realtà si fa sempre più sottile, portando lo spettatore verso un epilogo inatteso.