12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Spettacolo

Pirandello Pulp al Teatro Kennedy di Fasano

Da stranotizie
Pirandello Pulp al Teatro Kennedy di Fasano

Il Teatro Kennedy di Fasano ospiterà il debutto della tournée regionale di “Pirandello Pulp”, uno spettacolo che vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano. L’evento è organizzato dal Comune di Fasano in collaborazione con Puglia Culture, confermando l’impegno della città nel proporre una stagione di altissimo profilo culturale.

L’assessora alla Cultura Cinzia Caroli afferma che il testo fa riflettere sulle maschere che indossiamo e su cosa succede quando queste cadono. “Pirandello Pulp” è un gioco teatrale magnetico e irriverente scritto da Edoardo Erba e diretto da Gioele Dix. La vicenda si svolge durante le prove de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello.

Maurizio, il regista, attende un tecnico luci esperto, ma si ritrova davanti Carmine, un uomo che non conosce il testo e soffre di vertigini. Per evitare di salire sulla scala, Carmine inizia a contestare le scelte registiche, proponendo una visione “pulp” e trasgressiva. I ruoli si ribaltano e la maschera pirandelliana cade, lasciando spazio a verità inquietanti che scuotono l’equilibrio dei protagonisti.

Il testo di Edoardo Erba non è solo un omaggio a Luigi Pirandello, ma una sfida alle convenzioni. La regia di Gioele Dix guida Dapporto e Troiano in un duello attoriale serrato, dove il confine tra finzione e realtà si fa sempre più sottile, portando lo spettatore verso un epilogo inatteso.

Articolo precedente
The Wall live Orchestra a Modena
Articolo successivo
Crema per mani a Città di Castello
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.