Pirandello Pulp al Teatro Comunale di Cormons

Venerdì 9 gennaio, alle 21, al Teatro Comunale di Cormons, andrà in scena “Pirandello Pulp”, una commedia irresistibile, surreale e intelligente che smonta Pirandello, pezzo dopo pezzo. I protagonisti di questo spettacolo saranno Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla regia di Gioele Dix.

La storia si svolge durante le prove di “Il Giuoco delle Parti” di Pirandello, dove il regista Maurizio si aspetta un tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia.

Le idee di Carmine vengono da una sessualità vissuta pericolosamente, ma sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’entusiasmo, concependo infine l’idea di una regia pulp: un Giuoco delle parti ambientato in uno squallido parcheggio di periferia, dove si consumano scambi di coppie. I ruoli si invertono, e ora è Maurizio che sale e scende dalla scala per puntare le luci, mentre Carmine è diventato la mente pensante.

La scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato. La biglietteria aprirà un’ora prima dello spettacolo. Lo spettacolo è scritto da Edoardo Erba ed è una produzione Teatro Franco Parenti.