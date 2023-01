Piqué reagisce alla nuova canzone di Shakira contro di lui, il video

Giovedì scorso Shakira ha lanciato l’arco con tutte le frecce contro Gerard Piqué e la sua fidanzata. Nel suo nuovo pezzo la popstar colombiana canta: “Non è colpa mia se ti criticano, faccio solo musica, scusa se ti dà fastidio. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con una Casio. Ha il nome di una brava persona. Chiaramente non è come sembra, ha il nome di una brava persona. È chiaramente uguale a te, per i ragazzi come te“.

Se la nuova compagna di Piqué, Clara Chia Marti, ha reagito alla canzone con un emoji che sbadiglia, il calciatore ha fatto di meglio.

Piqué: “Casio è lo sponsor ufficiale della Kings League”.

Gerard durante una diretta su Twitch del nuovo progetto sportivo, la Kings League, ha annunciato: “Annuncio che abbiamo un accordo con Casio da adesso. Sì noi della Kings League abbiamo stretto un accordo con la Casio. Lo dico seriamente, non è uno scherzo. Anzi, ho qui dei Casio per tutti voi. Casio è il nuovo sponsor del torneo. Questo orologio è per la vita“.

Gerard Piqué announces that Casio will now be an official sponsor of his Kings League. 😂 ⏰ No chill. pic.twitter.com/b3G8fOXzZT — herculez gomez (@herculezg) January 13, 2023

Non solo Piquè, anche i profili della Casio si sono divertiti dopo la pubblicazione della canzone di Shakira: “Shakira, forse non siamo un Rolex, ma chiaramente i nostri clienti ci sono fedeli”. “A difesa dei nostri orologi Casio, la nostra batteria dura più a lungo della relazione tra Piqué e Shakira”. “Gerard domani andrà in Twingo alla Kings League, chiaramente indosserà una Casio”.

A questo punto aspettiamoci una replica della Renault per difendere la Twingo.

Pues si que es verdad que cambió Rolex por un CASIO… pic.twitter.com/3Zh3HEfaWv — C A S I O™ (@CasioTeam) January 14, 2023