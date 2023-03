Piqué parla dello scandalo dei tradimenti e della rottura con Shakira

La scorsa settimana Gerard Piqué ha rotto il silenzio sulla canzone che Shakira gli ha dedicato e adesso è tornato a parlare della sua ex. In un’intervista concessa a El Pais l’ex campione di calcio ha risposto al giornalista che gli ha chiesto della rottura con la popstar di Waka Waka e dei rumor sui suoi tradimenti. Piqué non si è scusato, anzi, ha dichiarato che ha fatto quello che voleva e che nonostante i cambiamenti nella sua vita continua ad essere felice.

‘Fedele a se stesso‘ lo sarà anche stato, un po’ meno fedele con la sua ex.

Intanto Shakira dopo aver letto El Pais…



Gerard Piqué speaks out after Shakira cheating scandal:

“I keep doing what I want. The day I die, I will look back and hope I have always done what I wanted. I want to be faithful to myself.” pic.twitter.com/seqkEKjG1M

— Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2023