Piqué, le rivelazioni di Shakira: “Ho scoperto i tradimenti nel modo peggiore”

Dopo mesi di frecciatine a distanza e dissing musicali, lo scorso marzo Gerard Piqué ha deciso di parlare della separazione e dei presunti tradimenti a Shakira: “Nella vita ho sempre fatto ciò che volevo e continuo a farlo. Quando me ne andrò spero di poter pensare di aver sempre fatto quello che desideravo. E non sono qui a spendere soldi e tempo a ripulire la mia immagine. Anche perché chi mi vuole bene sa già la verità e a me questo basta per stare bene ed essere felice“.



Adesso a parlare è Shakira, che in un’intervista rilasciata a Peopole ha spiegato come ha scoperto di avere le corna. La popstar americana ha rivelato di aver saputo dei tradimenti di Piqué dalla stampa, mentre suo padre era in terapia intensiva in Spagna.

Mia madre e mio padre erano arrivati a Barcellona per sostenermi quando ero consumata dalla tristezza per la mia separazione. Poi quando eravamo tutti insieme mio papà è stato gravemente ferito in un incidente. Mio padre è stato il più grande esempio di resilienza. E mia madre è stata al suo fianco giorno e notte. – ha continuato Shakira – I miei genitori sono stati il riflesso di quel sogno che non ho potuto realizzare, ma che spero sia un modello per i miei figli di amore, pazienza nelle relazioni, dedizione assoluta e tanta voglia di vivere”.

“L’ho scoperto nel modo peggiore possibile. Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre William era malato, in terapia intensiva. Pensavo di non sopravvivere. L’uomo che amavo di più nella mia vita, mio padre, mi stava abbandonando nel momento in cui ne avevo più bisogno: non potevo parlare con lui, non potevo ricevere consigli dal mio migliore amico. E anche questo è stato un duro colpo.

