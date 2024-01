Piquadro, Tommaso Palmieri sostituisce Francesco Giovagnoni in CdA

– Il consiglio di amministrazione di Piquadro, società quotata su Euronext Milan e attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha deliberato la nomina per cooptazione di Tommaso Palmieri quale consigliere non esecutivo.

La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate in data 5 gennaio 2024 da Francesco Giovagnoni, consigliere esecutivo, nominato dalla lista di maggioranza nell’assemblea ordinaria del 25 luglio 2022, alla quale appartiene un unico candidato non eletto, Sergio Marchese il quale ha rinunciato alla carica di membro del CdA a causa della concomitanza di ulteriori impegni professionali.

La società ha comunicato che non è dovuta a Giovagnoni alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto TFR e di indennità sostitutiva del preavviso contrattuale. La società ha precisato inoltre che non sono previsti a favore di Giovagnoni alcun altro beneficio monetario e non e/o erogazioni relativi a piani di incentivazione, a bonus maturati in costanza del rapporto e/o a quote di premi riferiti a esercizi pregressi. Sono invece previsti impegni di non concorrenza e verrà riconosciuto a Giovagnoni l’importo complessivo di 40.000 euro.