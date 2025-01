Pippo Baudo: Smentisce L’incidente Domestico e il Ricovero, Aggiornamenti sullo Stato di Salute dell’88enne Conduttore

Pippo Baudo ha smentito le voci riguardanti un presunto incidente domestico, affermando di essere in perfetta salute. Secondo alcune indiscrezioni, il noto conduttore 88enne avrebbe subito una caduta in casa prima di Natale, provocandosi una frattura alla spalla che avrebbe reso necessario il ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Queste notizie infondate riportavano dettagli specifici riguardanti l’incidente e il periodo di convalescenza, ma sono state categoricamente negate da Baudo.

In un’intervista all’Ansa, il conduttore ha dichiarato “Sto bene, benissimo”, confermando che le sue vacanze sono trascorse in modo tranquillo. Le voci di un incidente domestico hanno iniziato a circolare il 7 gennaio, ma presto si è rivelato che erano del tutto falsificate. La storia raccontava di un infortunio subito da Baudo nella sua casa a Roma, in zona Piazza di Spagna, dove si sarebbe scivolato nella sua camera da letto al terzo piano.

Secondo la narrativa falsa, i soccorritori sarebbero intervenuti e lo avrebbero portato al Gemelli per ulteriori accertamenti, dove una radiografia avrebbe confermato la frattura. Dopo alcuni giorni di ricovero, Baudo sarebbe stato dimesso con prescrizioni di indossare un tutore e riposarsi a casa, assistito dai familiari.

Negli ultimi anni, Pippo Baudo ha lamentato la diffusione di notizie false riguardanti la sua salute, una situazione che ha infastidito sia lui che la sua famiglia. Un esempio di tali rumors è legato a dichiarazioni fatte da Pippo Balistreri in una trasmissione televisiva, dove si diceva che Baudo stesse male. Questo ha portato a una rapida diffusione di voci infondate, costringendo Baudo a ribadire il suo stato di salute: “Sto bene, non capisco perché siano circolate queste notizie.”

In aggiunta, ha suscitato preoccupazioni un’immagine che ritraeva il conduttore in sedia a rotelle, che ha alimentato ulteriori speculazioni sulla sua salute. Nonostante le fake news, Baudo rimane un personaggio di grande rilevanza nel panorama televisivo italiano, e continua a ricevere affetto e supporto dal pubblico e dai suoi familiari.