Pippo Baudo smentisce il ricovero in ospedale dopo una caduta

Negli ultimi aggiornamenti, Pippo Baudo ha smentito le voci riguardanti un presunto incidente domestico avvenuto prima di Natale. In una dichiarazione all’Ansa, il conduttore 88enne ha affermato: “Ma quando mai. Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille.” La notizia è emersa solo recentemente, rivelando che Baudo avrebbe subito una caduta nella sua abitazione vicino a Piazza di Spagna a Roma. Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto nella camera da letto, e il conduttore ha richiesto l’intervento degli operatori del 118, che lo hanno trasportato al policlinico Gemelli.

Le radiografie hanno rilevato un trauma non grave alla spalla, portando i medici a dimetterlo pochi giorni dopo con la raccomandazione di riposo e l’uso di un tutore. Dopo il ricovero, Baudo è tornato a casa dove ha ricevuto assistenza privata durante le festività natalizie.

In precedenza, nel maggio 2024, vi era stata un’altra notizia riguardante la salute di Baudo. Un portale di Fabrizio Corona aveva diffuso informazioni secondo cui il conduttore sarebbe stato in gravi condizioni di salute a causa di problemi cardiaci e ricoverato in una clinica privata di Roma. Tuttavia, questa notizia era stata prontamente smentita dallo staff di Baudo, che aveva confermato il suo stato di salute e ribadito che si era recato in clinica solo per controlli di routine.

La recente caduta di Baudo ha destato preoccupazione, ma per fortuna le conseguenze si sono rivelate lievi. Nonostante il precedente allarme, che si era rivelato infondato, ora sembra che il conduttore si stia riprendendo bene e sia in grado di tornare presto alla sua routine. La tempestività con cui il suo staff ha affrontato la diffusione delle notizie sulla salute di Baudo evidenzia l’importanza di rassicurare il pubblico riguardo al benessere del noto presentatore, rimasto una figura amata e rispettata nel panorama televisivo italiano.